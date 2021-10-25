Advertisements

خبر سار للأهلي بشأن نجم الفريق قبل انطلاق الدوري

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:30 م
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي

 

 

تلقى الجنوب إفريقي د بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريراً من معاونيه يؤكد جاهزية بيرسي تاو لاعب الفريق للمشاركة في إنطلاقة الفريق ببطولة الدوري المصري.

 

وعانى بيرسي تاو من إصابة مع منتخب بلاده حرمته من الظهور في التدريبات الأخيرة، كما غاب عن مباراتي طلائع الجيش بالسوبر المصري وإنبي بكأس مصر بسبب هذه الإصابة.

 

وأكد التقرير أن بيرسي تاو بات جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية بعدما اثبتت القياسات البدنية التي خضع لها الفترة الماضية أنها سليم تمامًا وجاهز للمشارمة مع الأهلي.

 

ويعد بيرسى تاو، أغلى لاعب هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي تعاقد معه المارد الأحمر قادمًا من نادي برايتون الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وتبلغ قيمة الجنوب أفريقي 3 ملايين يورو حسب ما جاء في موقع "ترانسيفير ماركت".

الكلمات المفتاحية

كرة مصرية رياضة بيرسي تاو الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. برشلونة يتلقى خبرا سارا بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقيين بالسودان

منذ 39 دقيقة

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا أمريكيا بشأن السودان

منذ ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

جلسة أخيرة لإنهاء أزمة أجايي في الأهلي

منذ 41 دقيقة

حرب خليجية كبرى على ضم فيراري الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

منذ 37 دقيقة

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يبذل جهوده لضم نجم برايتون

رسالة غير متوقعة من موسيماني لـ صفقة الأهلي المنتظرة

انفراجة كبيرة في صفقة الأهلي النارية.. تعرف على التفاصيل

تفاصيل جديدة عن صفقة الأهلي العالمية

الأهلي يحصل على توقيع صفقته الجديدة

الأهلي يضحي بنجم الفريق من أجل صفقة الكبرى

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:05 م

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

05:03 م

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقيين بالسودان

05:02 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

12:20 م

عاجل.. برشلونة يتلقى خبرا سارا بعد خسارة الكلاسيكو

04:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: البنتاجون أرسل أسلحة حديثة إلى إسرائيل قيمتها 500 مليون دولار فى اليوم الثالث للقتال

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

Advertisements