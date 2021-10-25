خبر سار للأهلي بشأن نجم الفريق قبل انطلاق الدوري

تلقى الجنوب إفريقي د بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقريراً من معاونيه يؤكد جاهزية بيرسي تاو لاعب الفريق للمشاركة في إنطلاقة الفريق ببطولة الدوري المصري.

وعانى بيرسي تاو من إصابة مع منتخب بلاده حرمته من الظهور في التدريبات الأخيرة، كما غاب عن مباراتي طلائع الجيش بالسوبر المصري وإنبي بكأس مصر بسبب هذه الإصابة.

وأكد التقرير أن بيرسي تاو بات جاهزًا للمشاركة في المباريات الرسمية بعدما اثبتت القياسات البدنية التي خضع لها الفترة الماضية أنها سليم تمامًا وجاهز للمشارمة مع الأهلي.

ويعد بيرسى تاو، أغلى لاعب هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي تعاقد معه المارد الأحمر قادمًا من نادي برايتون الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتبلغ قيمة الجنوب أفريقي 3 ملايين يورو حسب ما جاء في موقع "ترانسيفير ماركت".