تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كفن عين شمس"

حوادث
كفن عين شمس
كفن عين شمس

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"كفن عين شمس" لـ26 ديسمبر.

وكانت قد استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين والذي طالب الدفاع بانتداب خبير فني لفحص الفيديوهات التي ظهر بها المتهمون.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليفة مسعود علي وعضويه المستشارين سمير جابر علي والحسن نجم الدين.

كفن عين شمس
وكان قد أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بين النشطاء، يوثق لحظة الصلح بين عائلتي "المرغني – الريس" في منطقة عين شمس.

عائلة الريس
كانت البداية عندما وصلت عائلة الريس إلى المكان المتفق عليه للصلح الودي فوجئوا بوجود أشخاص كثيرين بحوزتهم أسلحة "بنادق آلية" و"طبنجات" وقاموا بتسليمهم كفن بالإكراه حتى يقدومه لهم.

ورضت عائلة الريس تسليم الكفن لعائلة المرغني بعد ترويعهم وتهديدهم بالسلاح وسط حشد كبير من الناس والتجمهر عليهم وإجبارهم على فعل شئ دون موافقتهم والمساس بحريتهم.
كفن عين شمس فحص الفيديوهات عائلة المرغني عائلة الريس خبير فني

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