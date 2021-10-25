محمد غنيم: زراعة أعضاء الخنزير للإنسان انتصار للعلم والمعرفة (فيديو)

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي في العالم، تعقيبًا على نقل كلى الخنزير للإنسان، إن هناك علماء من جامعة كامبريدج اكتشفوا التركيب الكيماوي للحمض النووي منذ 50 عامًا، وبعدها تم تعيين الصفات الجينية للإنسان وكثير من الفصائل الأخرى من الحيوانات.





وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أنه منذ 15 عامًا حدث تصور هام جدًا وهو اكتشاف عالمتان من انجلترا وكندا طريقة للتعديل الجيني، وهو ما يشبه قص ولزق لجين واستبداله بجين آخر، وتم نزع وإزالة الجينات المميزة للخنزير ووضع بدلًا منها الجينات المميزة للإنسان، وتم تجربته على مريض متوفي بجذع المخ، ونقلت له هذه الكلى وعملت بشكل مرضى لمدة 54 يوم.



