محمد غنيم: زراعة أعضاء الخنزير للإنسان انتصار للعلم والمعرفة (فيديو)

توك شو
لدكتور محمد غنيم
لدكتور محمد غنيم

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي في العالم، تعقيبًا على نقل كلى الخنزير للإنسان، إن هناك علماء من جامعة كامبريدج اكتشفوا التركيب الكيماوي للحمض النووي منذ 50 عامًا، وبعدها تم تعيين الصفات الجينية للإنسان وكثير من الفصائل الأخرى من الحيوانات.

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أنه منذ 15 عامًا حدث تصور هام جدًا وهو اكتشاف عالمتان من انجلترا وكندا طريقة للتعديل الجيني، وهو ما يشبه قص ولزق لجين واستبداله بجين آخر، وتم نزع وإزالة الجينات المميزة للخنزير ووضع بدلًا منها الجينات المميزة للإنسان، وتم تجربته على مريض متوفي بجذع المخ، ونقلت له هذه الكلى وعملت بشكل مرضى لمدة 54 يوم.

وتابع رائد زراعة الكلي في العالم، أن أخذ كلى الخنزير أو أي حيوان اخر وتعديلها وراثيًا وزرعها للإنسان أصبح في متناول العلم وهو انتصار للعلم والمعرفة، مشددًا على ضرورة التركيز على الاهتمام بالبحث العلمي في مصر وتمويله وتشجيعه.
زراعة اعضاء الخنزير في جسم الانسان رائد زراعة الكلى في العالم بوابة الفجر الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

كومان يواجه أزمة جديدة داخل برشلونة

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بالإبقاء على هذا اللاعب

موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

عصام عبد الفتاح: السخرية من زي الحكام غير مبررة.. وضربة جزاء الاتحاد صحيحة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير