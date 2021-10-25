الكشف على 1075 شخصا ضمن قافلة جامعة المنصورة بمدينة سفاجا

قافلة جامعة المنصورة





محافظة البحر الأحمر

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن تستمر فعاليات القافلة بمحافظة البحر الأحمر حتى مساء الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري.

واصلت قافلة جامعة المنصورة الطبية والتوعوية الشاملة "جسور الخير (12)" فعالياتها لليوم الثاني على التوالي بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، إيمانًا من الجامعة بأهمية المُشاركة المجتمعية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط – رئيس جامعة المنصورة، واللواء عمرو حنفي – محافظ البحر الأحمر، واللواء أ.ح محب حبشي – قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.حيث قام الدكتورة محمود المليجي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المُجتمع ورئيس القافلة بجولة تفقدية بمستشفى سفاجا المركزي رافقه خلالها اللواء أركان حرب ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا وذلك للاطمئنان على حُسن سير العمل بالعيادات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للأهالي بالإضافة إلى تذليل أي صعوبات تحول دون قيام القافلة بواجبها على الوجه الأمثل.ومن جانبها، صرحت الدكتورة إيمان أبو الفضل، المدير الفني للقافلة بأنه تم توقيع الكشف على 1075 حالة خلال اليوم في مُختلف التخصصات الطبية، مع صرف العلاج مجانا لجميع المرضى من الصيدلية الخاصة بالقافلة، وكذلك تحويل 8 حالات لإجراء الجراحات والفحوصات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة، وأعربت عن تمنياتها بالكشف على أكبر عدد من الأهالي وتوفير الرعاية الصحية لهم والمساهمة في تخفيف آلامهم.كما أسفرت جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة عن تنظيم عدد من ورش العلم الترفيهية والتعليمية لأكثر من 175 طفلا حيث تم تنظيم ورشة عمل حول إعادة تدوير الأكواب، وورشه عمل تعليمية لمهارات القص واللزق، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.