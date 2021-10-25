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تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد .

وأوضحت المنطقة  أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات، وغادرته سفينتان، وتتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر وصول سفينة .

وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة البضائع العامة (YM SATURN) المالطية ; لشحن 10 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، وسفينتي حاويات، وغادرته سفينة حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة .

وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، وعمليات الشحن على الأرصفة.

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