



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد .





وأوضحت المنطقة أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 6 سفن حاويات، وغادرته سفينتان، وتتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر وصول سفينة .





وأضافت أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة البضائع العامة (YM SATURN) المالطية ; لشحن 10 آلاف طن صودا كاوية من الميناء، وسفينتي حاويات، وغادرته سفينة حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة .





وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن، وعمليات الشحن على الأرصفة.