موعد مباراة الهلال وبوهانج ستيليرز في نهائي دوري أبطال آسيا

الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نظيره بوهانج ستيليرز الكوري، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الهلال السعودي وبوهانج ستيليرز الكوري، يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر المقبل.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

وكان الهلال السعودي، قد تأهل إلى دور نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام النصر السعودي، بهدفين مقابل هدف.

في المقابل تخطى بوهانج ستيليرز الكوري، عقبة أولسان هيونداي، بركلات الترجيح في دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

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