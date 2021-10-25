صندوق النقد الدولي: ضغوط التضخم العالمي مستمرة حتى منتصف 2022





قالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي إن من المحتمل أن تستمر ضغوط التضخم الاقتصادي العالمي إلى منتصف العام المقبل ثم يعود لمعدلاته الطبيعية بنهاية العام.





وأشارت جوبيناث إلى أن معدل التضخم كان مرتفعا خلال الأشهر الماضية بسبب حالة الركود العميقة في الاقتصاد العالمي ومن ثم كانت الأسعار في ازدياد مستمر.





وأوضحت أن الاقتصاد العالمي بدأ يستعيد عافيته وقوته مع تجدد النشاط على مستوى الطلب الخارجي.



