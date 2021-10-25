"التموين" تتيح خاصية إستطلاع رأي المواطن في المخابز





أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر منصة "دعم مصر" الإلكترونية، خاصية رأي المواطنين بالمخبز وذلك لإبداء المواطن رأيه في المخبز الذي يتعامل معه.





ويستطيع المواطن، من خلال إدخال رقم البطاقة الذكية ورقمه القومي، المشاركة في استطلاع الرأي عن أداء المخبز المتعامل معه، وذلك في إطار حرص وزارة التموين على إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات المشترط عليها.





وتتولى التموين، من خلال جميع المديريات التابعة لها على مستوى الجمهورية المتابعة الميدانية على أرض الواقع والمرور على كافة المخابز بهدف رفع درجة الوعى والتوجيه للمخابز بأهمية المحافظة على المواصفات والجودة والأوزان المقررة للخبز البلدى المدعم بأرقى المعايير الإنتاجية والمهنية، مع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات وغرامات ضد المخالفين وحال تكرار المخالفات سيتم مضاعفة الغرامة كل مرة، مع توقيع عقوبات رادعة تصل حتى إغلاق المخبز، والهدف من ذلك هو حوكمة منظومة الإنتاج.









وفي السياق ذاته، تستمر الدولة ممثلة فى وزارة التموين في تحمل لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من 50 قرشا، ويعاد النظر فى هذه التكلفة كل بداية عام مالى أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة.