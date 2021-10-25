برنامج جودة الحياة يشارك في منتدى الأسرة السعودي 2021

شارك مركز برنامج جودة الحياة في منتدى الأسرة السعودي 2021، ممثلًا بمدير الإدارة العامة للتخطيط إسماعيل بن يوسف المحيذيف، وذلك بورقة حول "برنامج جودة الحياة في تعزيز دور الأسرة لتنمية رأس المال البشري".





وبدأ ورقته بالتعريف ببرنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإشارة إلى وصف البرنامج وأهدافه ومؤشراته ومبادراته، كما تحدث عن محاور رؤية المملكة 2030 الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح) وما يرتبط بها من أهداف مسندة إلى برنامج جودة الحياة.





وأشار مدير الإدارة العامة للتخطيط في برنامج جودة الحياة إلى المبادرات المتخصصة بتنمية رأس المال البشري في قطاعات جودة الحياة المختلفة، وآثارها على الأسرة، ومنها ما يتعلق بالبرنامج السعودي للألعاب الإلكترونية، وتطوير الأكاديميات الرياضية، ودعم تنفيذ الوجهات السياحية، وتنمية القدرات البشرية في قطاع الترفيه ومبادرة صنّاع السعادة، إضافة إلى أكاديمية الفنون والمعهد الملكي للفنون التقليدية.



