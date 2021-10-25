جدو الـ "الهاتريك".. نجم أسوان الذي يعشق صلاح ومحرز

يُعد محمد ناجي الشهير بـ "جدو" من أبرز لاعبي فريق أسوان في الوقت الحالي، حيث سجل 5 أهداف مع زهرة الجنوب في 4 مباريات في انطلاقة الفريق بالموسم الجاري بالدرجة الثانية.





بدأ جدو "مواليد 1994" مشوار في ناشئين نادي الزمالك، وتم تصعيده إلى الفريق الأول فترة تولي فييرا قيادة الزمالك ومن بعده أحمد حسام ميدو.





ثم انتقل موسم ٢٠١٥-٢٠١٦ إلى نادي القناه تحت قيادة عبدالرحيم محمد، قبل أن يحط الرحال بعدها إلي نادي الترسانة ولعب أيضًا لبلدية المحلة لمدة موسم واحد.





وانتقل جدو بعد ذلك إلى صفوف كوكاكولا وساهم مع الفريق في الصعود إلي الدوري الممتاز تحت قيادة ممدوح عبدالحي وكان قد أحرز ٤ أهداف مع الفريق.





وأخيرًا استقر اللاعب المتألق في صفوف أسوان لمدة موسمين، ليتألق في بدايته مع أسوان ويحرز ٥ أهداف مع زهره الجنوب في ٤ مباريات.





أحرز جدو هدف الفوز علة سوهاج في أول مباراة له مع أسوان لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف، وسجل هاتريك في مباراة البداري، وهدف بثلاث نقاط غالية في مباراة تليفونات بني سويف ليحصل علي رجل المباراة، وأصبح هداف مجموعة الصعيد حتي الآن برصيد ٥ أهداف خلال أربع جولات من عمر المسابقة.





ويحتل أسوان حاليًا المركز الثاني برصيد ٩ نقاط، حيث لعب ٤ مباريات فاز خلالهم في ٣ مواجهات وخسر في واحدة.





أحرز الفريق الجنوبي خلالهم ٧ أهداف منهم ٥ أهداف بأقدام اللاعب محمد ناجي جدو واهتزت شباك أسوان بأربعة أهداف.





وأكد جدو في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " بأن يسعي لتقديم المزيد والمزيد مع فريق أسوان.





وعن مثله الأهلي، قال :" في مصر رمضان صبحي وأشرف بن شرقي، أما عالميًا فأحب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ورياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي وليروي سانيه ةجم بايرن مينويخ الألماني".



