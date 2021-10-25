الأمير عبدالعزيز بن سعد يستقبل رئيس جامعة حائل

السعودية
بوابة الفجر

 استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اليوم الأثنين، رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف بمكتبه.

ونوه سموه بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير التعليم لرفع مستويات التصنيف الدولي لجامعات المملكة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به جامعة حائل في المسارات التعليمية وخدمة المجتمع، معربًا عن شكره للجهود في مجال حصول جامعة حائل على الاعتماد المؤسسي الكامل لمدة 7 سنوات.

واطلع على تقرير أعمال الصيانة المنجزة في فروع الجامعة بكل من محافظتي الحائط والشملي.

من جهته نوه رئيس جامعة حائل بدعم سمو أمير المنطقة للجامعة، مؤكدًا حرصه وجميع منسوبي الجامعة على كل ما يعود على تفوق الجامعة وطلابها وطالباتها وتأدية دورها في خدمة المجتمع المحلي.

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