المصري يستانف تدريباته اليوم استعدادا لغزل المحلة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصري، مساء اليوم الإثنين تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب بالإسكندرية، وذلك استعدادا لأولى مبارياته بالدورى الممتاز مع فريق غزل المحلة، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل الموافق الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري على ستاد برج العرب.

وينتظر النادى المصرى أحد الفرق التي سوف يواجهها في دور الملحق من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية وذلك وفقا للقرعة المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء بالقاهرة .

ويبلغ عدد الفرق التي ودعت بطولة دورى ابطال افريقيا 16 فريق وهم أسيك ميموساس - الاتحاد - الجيش - الحرس الوطني ـالملعب المالي - أوتوهو - أويلرز - توسكر -رويال ليوباردز - ريفرز يونايتد - زاناكو - سيمبا - مازيمبي - مانيما - نواذيبو - هارتس اوف اوك.

جاءت لوائح الكاف الخاصة بالمشاركات الإفريقية في الدور الملحق من النسخة التاسعة عشر من البطولة الكونفيدرالية علي مواجهة الفريق الفائز من الدور ال 32 مكرر من الكونفيدرالية مع الفريق الخاسر من نفس الدور من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل أبناء القلعة الخضراء إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن حقق فوز الصعب على بطل أوغندا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين السبت على استاد الإسكندرية في الدور التمهيدي الثاني لمباراة العودة في النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان المدير الفني للقلعة الخضراء قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب انتهاء مباراته مع بطل أوغندا.