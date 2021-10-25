عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاركة الشناوي في التدريبات الجماعية عقب مباراة الاسماعيلي المقبلة بالدوري العام.





الأهلي يرفض طلب الشناوي قبل انطلاقة الفريق في الدوري





وطلب الشناوي المشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة الاسماعيلي المقبلة بالدوري بعد تحسن حالته في الساعات الأخيرة، حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في الوقت الحالي بعد أن خضع لحقن البلازما في الأيام الماضية.





وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في مباراة المنتخب الوطني الأخيرة أمام ليبيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وخضع بعدها لحقن البلازما لتسريع مدة العلاج ومن المنتظر عودته مطلع الشهر المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقبلة المقرر لها الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.