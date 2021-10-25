رئيس الوزراء يلتقى نظيره الفرنسى خلال زيارته لباريس

أخبار مصر الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:00 م 10/25/2021 6:00:05 PM مارينا بشارة

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء