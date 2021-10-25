تعرف على موعد مباراة النصر المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة نظيره الفيحاء، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي النصر والفيحاء، يوم السبت المقبل الموافق الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبوظبي.





ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.





وكان النصر قد خسر أمام الاتفاق، بهدف دون رد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.



