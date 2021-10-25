أعلن برشلونة، الاثنين، أن لاعب وسطه الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ يعاني من تمدّد في الفخذ الأيمن عقب خسارة الكلاسيكو أمام ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد (1-2)، الأحد في "كامب نو" في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





برشلونة يعلن تفاصيل إصابة نجمه





وقال النادي الكتالوني في بيان إن دي يونغ يعاني من تمدّد في العضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن. دون تحديد مدة غيابه، لكن من المتوقع أن يغيب عن رحلة الفريق لمواجهة رايو فايكانو مساء الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة.





ولعب الهولندي (24 عاما و36 مباراة دولية) أساسيا ضد ريال مدريد الأحد، لكن تم استبداله بسيرجي روبرتو في الدقيقة 77.





وخاض دي يونغ 11 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، جميعها أساسيا. ولم يكن متاحًا هذا الصيف قبل بداية الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق.



