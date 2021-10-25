Advertisements

محمد سعد يقدم "اللمبي في الجاهلية" في هذه الموعد

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:46 م
محمد سعد
محمد سعد
إسراء عبدالفتاح
يستعد الفنان محمد سعد، لطرح مسرحية جديدة تحمل اسم "اللمبي في الجاهلية" وذلك بعد انقطاع كبير عن المسرح خلال السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يعيد محمد سعد شخصية اللمبي في تلك المسرحية، والتي بدأ في البروفات الخاصة بها، بعد شائعات كثيرة نالت منه خلال الفترة القليلة الماضية بين اعتزال، وبين وفاة، والتي خرج الفنان محمد سعد نافيًا لها مؤكدًا أن ليس لها أي أساس من الصحة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد هو فيلم "الكنز 2"، بطولة محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبري، أمينة خليل، روبي، هاني عادل، سوسن بدر، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، أحمد مالك، هيثم أحمد زكي، سارة عبد الرحمن.

الكلمات المفتاحية

مسرحية محمد سعد مسرحية اللمبي في الجاهلية ط محمد سعد اللمبي في الجاهلية

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

أسطورة ليفربول يطالب مانشستر يونايتد بطرد سولشاير

منذ 39 دقيقة

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

منذ ساعتين

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقيين بالسودان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يتلقى خبرا سارا بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رد فعل اللجنة المؤقتة للزمالك بعد قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي

منذ 39 دقيقة

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا أمريكيا بشأن السودان

منذ حوالي 3 ساعات

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

إسماعيل فاروق مخرج فيلم محمد سعد الجديد

محمد رمضان بـ5 شخصيات في فيلم "الكنز 2" (صور)

محمد رمضان بـ 5 شخصيات في فيلم "الكنز 2"

كيف أخرج "الكنز" محمد سعد من عباءة اللمبي؟

محمد رمضان ينشر صورة من كواليس "الكنز2"

محمد سعد ضيف "ذكرياتي" على موجات إذاعة الأغاني.. اليوم

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

05:03 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

12:20 م

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements