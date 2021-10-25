محمد سعد يقدم "اللمبي في الجاهلية" في هذه الموعد

يستعد الفنان محمد سعد، لطرح مسرحية جديدة تحمل اسم "اللمبي في الجاهلية" وذلك بعد انقطاع كبير عن المسرح خلال السنوات الماضية.



ومن المقرر أن يعيد محمد سعد شخصية اللمبي في تلك المسرحية، والتي بدأ في البروفات الخاصة بها، بعد شائعات كثيرة نالت منه خلال الفترة القليلة الماضية بين اعتزال، وبين وفاة، والتي خرج الفنان محمد سعد نافيًا لها مؤكدًا أن ليس لها أي أساس من الصحة.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد هو فيلم "الكنز 2"، بطولة محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبري، أمينة خليل، روبي، هاني عادل، سوسن بدر، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، أحمد مالك، هيثم أحمد زكي، سارة عبد الرحمن.