قدم الدكتور محمد وفائي، أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تقريرا شاملا للكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، عن الزيارة التي قام بها إلى إيطاليا لقضاء فترة معايشة بنادي يوفنتوس الإيطالي.





طبيب الأهلي يقدم تقريراً لعبدالحفيظ عن فترة المعايشة في يوفنتوس

تضمن التقرير شرحا وافيا حول كيفية عمل المنظومة الطبية لنادى اليوفنتوس ، وكذلك الأساليب التي يتبعها الجهاز الطبي للفريق في التعامل مع مختلف الإصابات، وعمليات التأهيل، والأساليب المتبعة في هذا الشأن لتقليص فترات العلاج بما يضمن عودة سريعة للاعبين إلى التدريبات.





وقدم وفائى أيضا تقريرا حول الأجهزة المستخدمة في عمليات العلاج والتأهيل، والتي تعد ثورة في عالم العلاج الطبيعى، وتعمل على تخلص اللاعبين من حالات الإرهاق الذى يصاحبهم عقب المباريات.





جاء سفر الدكتور محمد وفائي، إلى إيطاليا بعد الدعوة التي تلقاها الأهلي من المدير الرياضي لنادي يوفنتوس ماركو أنتونيلي، لقضاء فترة معايشة مع الجهاز الطبي بالنادي الإيطالي.





من جانبه قال الدكتور محمد وفائي إنه استفاد كثيراً من فترة المعايشة، موضحاً أن ماركو أوتونيلي مسئول العلاقات الخارجية بنادي يوفنتوس اصطحبه إلى الفندق الذي يُقيم فيه الفريق وقام بجولة في المستشفى الخاص بالنادي وهو مستشفى كبير يضم أقساما متعددة لعلاج جميع الإصابات ويتضمن غرفا مخصصة لجراحات اليوم الواحد.





وأشار وفائي إلى أنه قضى أربعة أيام مع الفريق «ب» لنادى يوفنتوس ثم قضى ثلاثة أيام أخرى مع الفريق الأول وشاهد عن قُرب كيفية علاج اللاعبين والتعامل مع الإصابات الطارئة وعمليات التأهيل في واحد من أكبر الأندية العالمية. والتقى مع اليوناني نيكولاس طبيب الفريق الأول الذى قدم له شرحا مستفيضا حول كيفية عمل المنظومة الطبية في اليوفنتوس.





كان الدكتور محمد وفائي، وهو واحد من الأطباء المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة في الجهاز الطبي بالأهلي، قد حصل على موافقة الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على قطاع كرة القدم، بالسفر إلى إيطاليا لقضاء فترة معايشة بنادي يوفنتوس ضمن خطة مجلس الأهلي لخلق كوادر مؤهلة بقطاع الكرة في كل المجالات، من خلال الاحتكاك والمعايشة مع المدارس الرياضية المتقدمة على مستوى العالم.