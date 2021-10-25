قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، إخلاء سبيل 6 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"كفن عين شمس".





وكانت قد استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين والذي طالب الدفاع بانتداب خبير فني لفحص الفيديوهات التي ظهر بها المتهمون.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليفة مسعود علي وعضويه المستشارين سمير جابر علي والحسن نجم الدين.





وكان قد أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جدلًا واسعًا بين النشطاء، يوثق لحظة الصلح بين عائلتي "المرغني – الريس" في منطقة عين شمس.





عائلة الريس

كانت البداية عندما وصلت عائلة الريس إلى المكان المتفق عليه للصلح الودي فوجئوا بوجود أشخاص كثيرين بحوزتهم أسلحة "بنادق آلية" و"طبنجات" وقاموا بتسليمهم كفن بالإكراه حتى يقدومه لهم.



