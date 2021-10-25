Advertisements

"أفضل لاعب في العالم يا ضيع".. محمد ثروت يهنئ محمد صلاح

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:18 م
صلاح
صلاح
منار أشرف داود
وجه الفنان محمد ثروت رسالة لـ محمد صلاح يهنئه من خلالها على فوزه،وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "ثروت" على الصورة قائلًا:" فخرنا.. أفضل لاعب في العالم يا صيع ".

وكان قد أعلن الفنان محمد ثروت إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام، منذ ساعات وهي الابنة الأنثى الأولى له، ولديه طفل آخر ذكر اسمه سليم.

الكلمات المفتاحية

مصر مشاهير محمد صلاح محمد ثروت كورة رياضة انستجرام الفجر

أخبار تهمك

أسطورة ليفربول يطالب مانشستر يونايتد بطرد سولشاير

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة

منذ حوالي 16 ساعة

قراران جديدان من الرئيس السيسي.. تعرف عليهما

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من وزارة الهجرة بشأن المصريين العالقيين بالسودان

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية المصري يتلقى اتصالا أمريكيا بشأن السودان

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

منذ ساعتين

أول تعليق من دروجبا على تخطي صلاح رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. برشلونة يتلقى خبرا سارا بعد خسارة الكلاسيكو

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الزمالك يصدم جنش بهذا القرار.. تفاصيل صادمة

منذ حوالي 14 ساعة

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

منذ ساعتين

شوبير يكشف مفاجأة حول الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل اللجنة المؤقتة للزمالك بعد قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول رد لـ جنات بعد إنجاب طفلتها الأولى (صورة)

محمد ثروت يُهنئ صبري فواز بعيد ميلاده

ربنا يخليك لينا يا حبيبي.. مي كساب تهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

لأول مرة محمد محسن يكشف عن وجه ابنته

كريم فهمي يخطف الأنظار برفقة زوجته من شواطئ المالديفز

شاهد.. فرحة محمد ثروت وهو يستقبل مولود جديد

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:58 م

عاجل.. الأهلي يصدم محمد الشناوي بهذا القرار

قائد ليفربول: صلاح أكثر لاعب "أناني" شاهدته في حياتي

05:03 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

09:34 م

عاجل.. قرار حاسم من مانشستر يونايتد ضد سولشاير

12:20 م

تشكيل سموحة والاتحاد السكندري في لقاء اليوم

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مليارديرات فى مصر 2.. إبليس ينتظر النساء على باب الجنة (قصص واقعية)

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: الحرام الشرعى.. المحلل كارثة تضرب المجتمع.. والخطاب الدينى سلاح المتشددين

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: "رامى عباس".. العقل الذى ينقص الكرة المصرية

Advertisements