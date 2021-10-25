"أفضل لاعب في العالم يا ضيع".. محمد ثروت يهنئ محمد صلاح

وجه الفنان محمد ثروت رسالة لـ محمد صلاح يهنئه من خلالها على فوزه،وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "ثروت" على الصورة قائلًا:" فخرنا.. أفضل لاعب في العالم يا صيع ".



وكان قد أعلن الفنان محمد ثروت إنجاب زوجته طفلته الأولى التي أسماها دهب، وذلك عبر حسابه على تطبيق انستجرام، منذ ساعات وهي الابنة الأنثى الأولى له، ولديه طفل آخر ذكر اسمه سليم.