"مساء الورد" أول فيلم تحريك من تنفيذ أولادنا "ذوي القدرات الخاصة"



والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

علي هامش الدورة الخامسة من الملتقي الذي تقيمه مؤسسة أولادنا، نفد مجموعة من ذوي القدرات الخاصة، فيلم تحريك لأول مرة هو فيلم "مساء الورد"، تحت إشراف المخرجة الكبيرة عطية خيري، التي أقامت ورشة لثمانية من الأاطفال كانت نتيجتها تنفيذ هذا الفيلم في سابقة هي الأولي من نوعها.ومن جانبها صرحت المخرجة عطية خيرى، أن الأولاد قاموا برسم الورد وتلوينه واعداد الصوت بالفيلم وقاموا بالتمرين علي مراحل التحريك بالفيلم.و أضافت خيرى، أن العمل علي الفيلم إستغرق قرابة الشهرين وأنها لاقت حماس للعمل عكس توقعاتها قبل الدخول بالورشة وكانت المفاجأة أدائهم الرائع وحماسهم الكبير أثناء فترة العمل بالورشة.يذكر أن الدورة المقبلة من الملتقي، المقرر انطلاقها يوم 16 نوفمبر المقبل، هي دورة استثنائية، حيث يلتقي اولادنا، من ذوي القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.وبهذا تكون أرض مصر الحبيبة هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما علي العلاقات المصرية الصينية..ويهدف المهرجان إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول علي مستوى العالم الذي سيعمل علي تحقيق الدمج الدولي.إضافة إلي استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد علي أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلي جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز علي أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف علي أهم ملامح بلدهم.ويشارك في المهرجان ٢٩ دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية.منها وزارة الثقافة التي منحت كثير من التسهيلات لإقامة حفلات الافتتاح وفعاليات المهرجان في دار الأوبرا المصرية، ووزارة السياحة التي تساهم بتذاكر الطيران وإقامة عدد كبير من الضيوف، ووزارة التخطيط التي ساهمت في تحمل تكاليف عدد من فاعليات المهرجان.إضافة لوزارة الهجرة التي تقيم أيضا عدة فعاليات في المهرجان ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة.