"العرابي": الإجراءات بالسودان اليوم نقطة بداية لفترة انتقالية (فيديو)

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن لديه ثقة كبيرة في الوعي السياسي للشعب السوداني، والقيادة السودانية، متوقعا أن الأحداث ستأخذ مسار سلمي هادىء يتيح للشعب السوداني أن يعبر عن رأيه وتمر المرحلة الانتقالية في سلام.



وزير الخارجية الأسبق

وأشار "العرابي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، إلى أن الإجراءات التي إتخذتها السودان اليوم لتصحيح مسار الثورة السودانية تعتبر إلى حد ما خارج توقعات السياسيين والمراقبين، ولكنها قد تكون نقطة بداية جيدة لفترة انتقالية أكثر رصانة وملامسة للواقع.



وأضاف أن الموقف المصري من الأحداث السودانية رصين جدا، لافتا إلى أن الوضع يحتاج إلى بعض الصبر من الشعب السوداني حتى يتمكن من تحقيق طموحاته بشكل سلمي.



استقرار السودان

ونوه وزير الخارجية الأسبق، بأن حالة عدم الاستقرار في السودان سيكون له توابعه على الإقليم كله، ولهذا على الشعب السوداني الحفاظ على استقرار بلاده، خاصة وأن هناك أطراف قد تكون مستفيدة من حالة عدم الاستقرار في السودان ويجب تفويت الفرصة عليهم.

