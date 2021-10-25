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غدا.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال على هامش أسبوع القاهرة للمياه

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:25 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مصطفى الملاح
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري لقاء مع سيرين مباي ثيام وزير المياه والصرف الصحي بدولة السنغال والذى أعرب عن سعادته بالمشاركة فى أسبوع القاهرة الرابع للمياه، مشيرا إلى الروابط القوية التى تربط البلدين، ووجود العديد من الطلاب السنغاليين الذين يقومون بالدراسة بالأزهر الشريف.

مذكرة التفاهم بين مصر والسنغال
وقد تم خلال اللقاء مناقشة اللمسات الأخيرة فى مذكرة التفاهم بين مصر والسنغال والمزمع توقيعها غدا على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

السنغال والمجلس العالمي للمياه 
 وفى ضوء اعتزام السنغال والمجلس العالمي للمياه تنظيم المنتدى التاسع للمياه بدولة السنغال فى عام 2022، . فقط طلب الوزير السنغالى توفير دعم مصري فى تنظيم المنتدى نظرا لما لمسه الجانب السنغالى من نجاح النسخ الأربع لأسبوع القاهرة للمياه.


غدا.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال على هامش أسبوع القاهرة للمياه
غدا.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال على هامش أسبوع القاهرة للمياه
غدا.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال على هامش أسبوع القاهرة للمياه
غدا.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال على هامش أسبوع القاهرة للمياه
غدا.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال على هامش أسبوع القاهرة للمياه
غدا.. توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسنغال على هامش أسبوع القاهرة للمياه

الكلمات المفتاحية

وزير المياه السنغالي وزير الري مصر مذكرة التفاهم السنغال أسبوع القاهره للمياه

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