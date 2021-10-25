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"مشكاة نور" تشارك باحتفالات المولد النبوي ببورسعيد

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:25 م
جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
شيماء الريس
شاركت الدكتورة نور الهدى الجمَّال رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير بالتعاون مع محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، أهالي منطقة فاطمة الزهراء والسيدة نفيسة واللبانة ومنطقة الأمل ببورفؤاد سكان المناطق الأكثر احتياجا، احتفالات المولد النبوي الشريف، بحضور فرقة الحضرة للإنشاد الديني، بمركز شباب الزهور.

ذكرى المولد النبوي
بدأ فرقة الحضرة بالإنشاد الدينى والابتهال لذكرى مولد رسول الله، وتتكون الفرقة من 10 منشدين و5 موسيقيين، ويذكر أنها بدأت منذ عام 2015 لنقل جلسة الذكر والإنشاد إلى المسرح بطريقة تدخل القلوب كلها.

تفاعل أهالي المناطق الأكثر احتياجا بمحافظة بورسعيد، عن سعادتهم، بالإنشاد والمديح، لفرقة "الحضرة" والتي نقلت تراث الحضرات المصرية من المجالس والساحات إلى المسارح في صورة عروض فنية رائعة، وتعد أول فرقة مستقلة تعتمد على الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات، والإنشاد الديني، الذي عاد في الأونة الأخيرة بقوة.

مؤسسة مشكاة نور
يذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنويرالثقافية تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم إشهار 904 لسنة2019، وتعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة وذلك تحت رعاية المشرف العام على مؤسسة مشكاة نور الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم.

والجدير بالذكر أن مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير هى المؤسسة الأولى في العالم التي قامت بربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد، من خلال "كشك أخلاق"، وتهدف لتقديم نموذج فريد يهدف لوضع خارطة للعمل الخيري في مصر.
"مشكاة نور" تشارك باحتفالات المولد النبوي ببورسعيد
"مشكاة نور" تشارك باحتفالات المولد النبوي ببورسعيد
"مشكاة نور" تشارك باحتفالات المولد النبوي ببورسعيد
"مشكاة نور" تشارك باحتفالات المولد النبوي ببورسعيد
"مشكاة نور" تشارك باحتفالات المولد النبوي ببورسعيد
"مشكاة نور" تشارك باحتفالات المولد النبوي ببورسعيد
"مشكاة نور" تشارك باحتفالات المولد النبوي ببورسعيد
"مشكاة نور" تشارك باحتفالات المولد النبوي ببورسعيد

الكلمات المفتاحية

مشكاة نور بورسعيد المولد النبوي

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