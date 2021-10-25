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أسطورة ليفربول يطالب مانشستر يونايتد بطرد سولشاير

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:28 م
سولشاير
سولشاير
وكالات

مدافع ليفربول والمنتخب الإنكليزي السابق يقول إن مانشستر يونايتد يحتاج لمدرب أفضل من سولشار والذي لا يمكن مقارنته بكلوب وغوارديولا وتوخيل على حد قوله.


وقال جيمي كاراغر مدافع ليفربول ومنتخب إنكلترا السابق إن مانشستر يونايتد يحتاج لمدرب أفضل ولا يمكن مقارنة مدربه أولي غونار سولشار بالثلاثي يورغن كلوب مدرب ليفربول وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

 

 وتجرع يونايتد هزيمة مذلة بخماسية دون رد أمام ليفربول في "أولد ترافورد" يوم الأحد بينها ثلاثية للمهاجم المصري محمد صلاح ليتراجع للمركز السابع ويمدد سجله الخالي من الانتصارات في الدوري إلى أربع مباريات.

 

وأضاف كاراغر: "أعتقد أن أولي قام بعمل جيد لكن عند مقارنته بكلوب وتوخيل وبيب، فإن مانشستر يونايتد يحتاج لمدرب أفضل. لا أميل إلى المطالبة بإقالة أحد المدربين لكنني لن أظلم أحدا إذا قلت إن فريد ليس جيدا بما يكفي أو أن سكوت مكتوميناي ليس جيدا بما يكفي. لن أشعر بمشكلة إذا قلت إن سولشار ليس جيدا بما يكفي".

 

 وحقق يونايتد نقطة واحدة فقط من خر 12 نقطة ممكنة وبات يبتعد بثماني نقاط عن تشيلسي المتصدر بعد مرور تسع مباريات فقط من الموسم.

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