ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ترفع علم ليبيريا
استقبل ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال "VELIKIY NOVGOROD" التي ترفع علم "ليبيريا"، والمقرر لها تصدير شحنة مقدارها نحو 62 ألف طن من الغاز المسال إلى دولة الهند.
ميناء دمياط
وشهدت تلك الناقلة اهتمام رئيس هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري وليد عوض، حيث تابع عملية دخول الناقلة وتركيبها على الرصيف الخاص بالمحطة، موجها برفع حالة الاستعداد لحين مغادرتها بأمان.
الغاز المسال
وتضاف تلك الناقلة إلى إجمالي سفن الغاز المسال التي استقبلتها هيئة ميناء دمياط بعد غياب امتد لـ 8 سنوات، ليصبح الإجمالي نحو 28 سفينة في فترة قدرها 9 أشهر، حيث استقبل الميناء الأسبوع الماضي ناقلة غاز مسال ترفع علم يوناني.
وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان لها، أنها استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 27 سفينة لتداول الحاويات والبضائع العامة، وغادر قطارا واحدا بحمولة 1160 طن من القمح إلى صوامع شبرا.
وأضافت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغت 135476 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 119741 طنا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 5794 شاحنة.
ورصد التقرير حركة التداول البضائع العامة لـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت الصادر منها 38562 طن شملت "2445 طن مولاس، و9612 طن يوريا، و6875 طن فوسفات، و15800 طن ملح، و3830 طن رمل".
فيما بلغ الوارد من البضائع العامة 21705 طن، شمل "13262 طن قمح، و1900 طن فول، و100 طن خردة، و1443 طن خشب زان، و5000 طن ابلاكاش".
واستعرض تقرير ميناء دمياط إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 227 حاوية مكافئة، تضمنت خضراوات (بطاطا وملوخية وبطاطس وخرشوف وفاصوليا وبصل أخضر وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وبلح وبرسيم وريحان وفول سودانى وزيتون وكركدية ومانجو) وفواكه (رمان وفراولة)، فيما بلغ عدد الحاويات الوارد 466 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1352 حاوية مكافئة.
وأوضحت الهيئة أن الصادرات من الحاويات تتجه إلى كل من الإمارات والسعودية وإنجلترا ونيوزلاندا وسلوفينيا وأسبانيا وألمانيا ومالطا وإيطاليا وأمريكا واليونان.