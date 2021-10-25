ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال ترفع علم ليبيريا

أخبار مصر الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:27 م 10/25/2021 6:27:55 PM محمد ممدوح

سفينة عملاقة