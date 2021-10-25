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رد فعل اللجنة المؤقتة للزمالك بعد قرار عودة مرتضى منصور لرئاسة النادي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:28 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
محمد الدمتناوي

 

تسيطر حالة من الغموض والقلق على اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، وذلك بعد صدور حكم بعودة مجلس مرتضى منصور من جديد وإلغاء القرار السابق بشأن رحيله.

 

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود تواصل بين مجلس حسين لبيب وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك من أجل حسم موقف المجلس من البقاء في مهمة قيادة النادي أو الرحيل.

 

وقرر أعضاء اللجنة التي تدير نادي الزمالك، عدم التواجد في القلعة البيضاء، وذلك لحين اتضاح الرؤية بشأن موقفهم فى مع النادي.

 

كما طالب بعض الموظفين المنتمين إلى مرتضى منصور، بعدم عودة مجلس حسين لبيب وعدم تواجد أعضاء اللجنة في الناديظ

 

كما طالب بعض أعضاء الزمالك، باستمرار الوضع كما هو عليه خاصة أن وزير الشباب والرياضة قد أكد أن حكم عودة مرتضى منصور ليس نهائي.

 

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