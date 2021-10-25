أسبوع قاسي.. صفاء جلال تطلب الدعاء لوالدتها وابنتها

الفجر الفني
صفاء جلال
صفاء جلال

طالبت الفنانة صفاء جلال جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالدعاء لكل من والدتها وابنتها بعد دخولهم المستشفى.

ونشرت صفاء جلال صور لهما من داخل المستشفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، وعلقت عليها: "الحمد لله علي كل حال اسبوع صعب جدا امي جلطه في القلب واسطرا ودعامات في القلب وكرمه عمليه في رجلها افتكار ربنا رحمه ممكن تدعولهم ربنا يشفيهم ويقومو بالسلامه".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء جلال كان مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل.
فيس بوك صفاء جلال صفاء جلال تطلب الدعاء صفاء جلال آخر أعمال صفاء جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة جديدة في برشلونة بطلها كوتينيو

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

كومان يواجه أزمة جديدة داخل برشلونة

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بالإبقاء على هذا اللاعب

موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير