أسبوع قاسي.. صفاء جلال تطلب الدعاء لوالدتها وابنتها

الفجر الفني الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 07:12 م 10/25/2021 7:12:59 PM إسراء عبدالفتاح

صفاء جلال



طالبت الفنانة صفاء جلال جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالدعاء لكل من والدتها وابنتها بعد دخولهم المستشفى.



ونشرت صفاء جلال صور لهما من داخل المستشفى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، وعلقت عليها: "الحمد لله علي كل حال اسبوع صعب جدا امي جلطه في القلب واسطرا ودعامات في القلب وكرمه عمليه في رجلها افتكار ربنا رحمه ممكن تدعولهم ربنا يشفيهم ويقومو بالسلامه".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفاء جلال كان مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق، وسوسن بدر، ويسرا اللوزي، وإيمان العاصي، وسوسن بدر وتأليف هالة الزغندي، وإخراج ‏شيرين عادل.

