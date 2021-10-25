إشادة سودانية بمشروع الممر الملاحي بين "فيكتوريا" والبحر المتوسط





الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة للمانحين لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذي تضمنتها جلسة فنية ضمن فعاليات ثاني أيام أسبوع القاهرة الرابع للمياه.



وزير المياه بجنوب السودان

وتطرق وزير المياه إلى الأهداف الاستراتيجية لهذا المشروع مؤكدا أنه سيحقق التكامل الاقتصادي لدول حوض النيل وتحسين السياحة والتجارة بين البلدان.



ولفت وزير المياه بدولة جنوب السودان إلى أن هناك الكثير من البلدان الحبيسة في حوض النيل وأفريقيا مؤكدا أن هذا المشروع سيساعدهم في الانفتاح على البحر المتوسط وتعزيز التجارة والتنمية.



وقال إن المشروع سيقدم خط سكة حديد وممر ملاحي للشرق المتوسط مما سيعزز التكامل والتنمية الاقتصادية لهذه البلدان بالإضافة لتوطيد السلام فيما بينهم.



وأشار إلى أن دولة جنوب السودان ستتاح لها فرصة كبيرة للتنمية لأن هذا المشروع يقدم خط ملاحي عبر النهر وعبر البر بالإضافة إلى خط السكة الحديد، مؤكدا أن هذا المشروع هو الأهم في عصرنا الحالي مضيفا أن جنوب السودان ستقدم الدعم لهذا المشروع الذي سيحقق التكامل الاقتصادي والتنمية في جنوب السودان.



قال بيتر مانوا وزير المياه بجنوب السودان إن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط من أهم المشروعات في المنطقة ودول حوض النيل.