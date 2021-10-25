وزير الري يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التعاون المشترك في مجال المياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، لقاء مع المهندس محمد النجار وزير المياه والري الأردني، حيث استعرض المهندس النجار الوضع المائي الأردن، وما تعانيه البلاد من شح مائي حاد دفعها للجوء لإعادة استخدام المياه، مع تحديث المواصفات القياسية لمعالجة المياه، مشيدا بالتجربة المصرية فى مجال إدارة المياه واعادة الإستخدام، معربا عن تطلعه للتعاون المشترك وتبادل الخبرات في هذا الشأن.





تبادل الخبرات

كما تم بحث سبل تبادل الخبرات بين المزارعين من خلال إيفاد بعض المزارعين الأردنيين لمصر للتعرف على تجارب المزارعين المصريين في استخدام نظم الرى الحديث والزراعة باستخدام مياه تصل ملوحتها إلى حوالي ٣٠٠٠ جزء فى المليون.





محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

ودعا الدكتور عبد العاطى ، الوزير الأردني لزيارة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعد الأكبر على مستوى العالم بطاقة ٥.٦ مليون متر مكعب فى اليوم، وزيارة المركز القومي لبحوث المياه والاطلاع على التجارب الحالية لزراعة القمح علي مياه مالحة، بالإضافة لطريقة القمح المبرد التي تختصر فترة الزراعة إلى ٣ أشهر فقط مما يتيح الزراعة مرة أخرى.



