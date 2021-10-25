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ولي العهد يلتقي أمير قطر على هامش "الشرق الأوسط الأخضر" (فيديو)

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
وكالات
 
التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دول قطر، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراضا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

فيما حضر من الجانب القطري، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري.

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