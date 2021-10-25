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الزمالك مهدد برحيل جماعى فى يناير.. دفع الغرامات أو التجديد للنجوم

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العدد الورقي - أحمد الهواري
لبيب يعلنها أمام الجميع

تسعى لجنة إدارة الزمالك لإنهاء عدد من الملفات الخاصة بفريق كرة القدم فى ظل ضيق الوقت الذى يطارد اللجنة نظرا لاقتراب موعد إقامة انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء والدورى للجمعية العمومية قبل نهاية أكتوبر الجارى. وعقدت اللجنة عدة اجتماعات لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بكرة القدم تمهيدا لحسمها قبل رحيل اللجنة ومنها التجديد لنجوم الفريق وعلى رأسهم الثلاثى أشرف بن شرقى وطارق حامد ومحمد أبوجبل بجانب عبدالله جمعة وحازم إمام ومصطفى فتحى ومحمد عبدالشافى ومحمد أوناجم وعمر السعيد وأيضا سداد الغرامات الموقعة على النادى فى قضايا اللاعبين والمدربين الأجانب. وأصبحت اللجنة أمام أزمة كبيرة لعدم قدرتها على إنهاء ملف التجديد بجانب سداد الغرامات خاصة مع معاناة خزينة النادى من أزمة مالية طاحنة وهو ما جعل اللجنة تفكر فى سداد الغرامات تجنبا لعدم دخول النادى فى أزمات جديدة مع الاتحاد الدولى والمحكمة الرياضية بعد إيقاف القيد لفترتين وفى محاولة لحل أزمة القيد قبل الرحيل وتقديم التماس جديد حال إنهاء بعض القضايا التى تسببت فى أزمة القيد. وفى نفس السياق تلقى طارق حامد ومحمدأبوجبل والمغربى أشرف بن شرقى عروضا محلية وعروضا سعودية خلال الفترة الماضية مع اقتراب انتهاء عقودهم بنهاية الموسم الجديد حيث يحق لأى لاعب التوقيع فى يناير المقبل وهو ما جعل نجوم القلعة البيضاء محط اهتمام وأنظار أندية كثيرة للاستفادة من خدماتهم بشكل مجانى. ومن ناحية أخرى بدأ مسئولو الزمالك فى مخاطبة المحكمة الرياضية الدولية لمعرفة طلبات الأردنى خالد سعد لاعب الفريق الأسبق بعدما تقدم بشكوى ضد النادى حيث تنتظر اللجنة رد المحكمة الرياضية للتحرك قانونيا ومحاولة حل الأزمة وديا مع اللاعب.

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