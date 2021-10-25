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رابطة الأندية ترفع شعار الانضباط فوق الجميع

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العدد الورقي - أحمد شديد
أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب عن عودة الجماهير للمدرجات بشكل تدريجى بداية من الدورى الجديد بعد موافقة الجهات الأمنية على حضور ١٠٠٠ مشجع لكل فريق، وتهدف رابطة الأندية التى تضم كلًا من عماد متعب وخالد رفعت وثروت سويلم وعامر حسين وصفى الدين بسيونى وشريف صالح إلى عودة الانضباط للملاعب المصرية إلى جانب تنظيم حقوق البث، وأكدت أن قراراتها ملزم تطبيقها على الأندية وأنها مستمرة فى عملها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة.

شركة تذكرتى أكدت بالتعاون مع الرابطة على حضور الجماهير عن طريق بطاقة المشجع «Fan Id»، كما اعتمدت الرابطة لائحة العقوبات المتعلقة بحضور الجماهير وحددت قائمة بالمواد الممنوع تواجدها فى المدرجات وهى، مؤشرات الليزر وعبوات الطلاء التى تسبب الحريق أو الضرر والألعاب النارية والشعلات والسجائر وملاحقاتها والأبواق التى تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز والحيوانات وبطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة والمظلات وعصا السيلفى ولفافات الورق والأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة والعبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستيك والتسجيل الصوتى أو المرئى أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصى فقط والكحول والمخدرات والمواد ذات الطابع العنصرى وطائرات الدرون والمواد الترويجية أو الإعلانية والكرات بمختلف أنواعها ويمنع استخدام العصا الذى يزيد طولها على ٥٠ سم.

وتضمنت لائحة العقوبات بنودًا صارمة ومنها أنه فى حالة استخدام الألعاب النارية بالمدرجات سيتم توقيع غرامة ٥٠٠٠٠ جنيه وفى حالة قيام الجماهير بقذف زجاجات أو حجارة على الحكام أو أحد مسئولى تنظيم المباراة ستوقع غرامة قدرها ١٠٠٠٠٠ جنيه، وفى حالة قيام جماهير أحد الفريقين باقتحام المدرجات بالمباريات المقامة «بدون جمهور» يعتبر الفريق المنتمى إليه هذا الجمهور خاسرا بجانب تغريمه ١٠٠٠٠٠ جنيه.

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