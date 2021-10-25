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تامر حسني يحيي حفل اليوبيل الفضي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 08:35 م
تامر حسني
تامر حسني
منار أشرف داود

فى إطار احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى، تحت شعار "25 عاما من الريادة والنجاح"، يحيى النجم تامر حسنى حفلًا غنائيًا، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك منتصف شهر نوفمبر المقبل، احتفالًا بهذه المناسبة، حيث تقوم حاليًا الجامعة بالإعداد لتنظيم الحفل الغنائي الكبير.

ويتضمن برنامج الحفل تكريم النجم تامر حسنى ومنحه "درع الجامعة" لمسيرته الفنية الرائعة، حيث حصل على جائزة أشمل فنان في العالم من إدارة البيج ابل اوورد من الولايات المتحده الأمريكية، كما تسلم درع أسطورة القرن، ويأتى ذلك فى الوقت الذي اختاره طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كنجم العام.

ومن المقرر أن يقدم النجم تامر حسني مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والعاطفية والحماسية الإيجابية المحفزة على النجاح والداعيه للأمل والتفائل.

ويحضر الحفل الكبير نخبة من أبرز الشخصيات فى مختلف المجالات، ولفيف من الوزراء والفنانين والاعلاميين والشخصيات العامة، حيث يواكب الحفل احتفالات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى، والتى يترأس مجلس أمنائها خالد الطوخى، ويأتي احتفال جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى تعبيرا عن المكانة المرموقة التى وصلت إليها الجامعة فى المجالات العلمية والبحثية والصحية وأيضا المسئولية المجتمعية، وتقديرا وعرفانا لمؤسستها الدكتورة الراحلة سعاد كفافى، التى وضعت ملامحها وأرست دعائمها.

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