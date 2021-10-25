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ماذا قال السيسي في حفل تخرج طلاب الكلية العسكرية ؟ (انفواجراف)
الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:56 م
مارينا بشارة
أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة تصريحات مهمة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل السيسي خلال الافتتاح:
١-أنتم مقبلين على مرحلة جيدة أتمنى لكم كل التوفيق
٢-لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا الحماية لمصر وشعبها
٣-حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الفهم والوعى الحقيقى
٤-عليكم مسئولية لإعداد وتجهيز وتوعية المجندين
٥-إحنا مسئولين أمام ربنا والشعب المصري بتجهيز الطلاب
٦-مهمة خطيرة جدا إنك تبقا مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته تبقا في خطر.
٧-السلاح التاني هو الفهم الوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والوعي الزائف
٨-بهنئ الأسر والاهالي، وربنا يحفظ ولادنا والجيش والشرطة من كل مكروه وسوء.