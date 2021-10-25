ماذا قال السيسي في حفل تخرج طلاب الكلية العسكرية ؟ (انفواجراف)

أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة تصريحات مهمة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل السيسي خلال الافتتاح:





١-أنتم مقبلين على مرحلة جيدة أتمنى لكم كل التوفيق





٢-لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا الحماية لمصر وشعبها





٣-حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الفهم والوعى الحقيقى





٤-عليكم مسئولية لإعداد وتجهيز وتوعية المجندين





٥-إحنا مسئولين أمام ربنا والشعب المصري بتجهيز الطلاب





٦-مهمة خطيرة جدا إنك تبقا مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته تبقا في خطر.





٧-السلاح التاني هو الفهم الوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والوعي الزائف



