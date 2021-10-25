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ماذا قال السيسي في حفل تخرج طلاب الكلية العسكرية ؟ (انفواجراف)

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:56 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مارينا بشارة
أدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدة تصريحات مهمة خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز رسائل السيسي خلال الافتتاح:

١-أنتم مقبلين على مرحلة جيدة أتمنى لكم كل التوفيق

٢-لن ننسى الشهداء والمصابين الذين قدموا الحماية لمصر وشعبها

٣-حروب الجيل الرابع والخامس مبنية على الفهم والوعى الحقيقى

٤-عليكم مسئولية لإعداد وتجهيز وتوعية المجندين

٥-إحنا مسئولين أمام ربنا والشعب المصري بتجهيز الطلاب

٦-مهمة خطيرة جدا إنك تبقا مسؤول عن إعداد إنسان، لو ما انتبهتش حياته تبقا في خطر.

٧-السلاح التاني هو الفهم الوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والوعي الزائف

٨-بهنئ الأسر والاهالي، وربنا يحفظ ولادنا والجيش والشرطة من كل مكروه وسوء.
ماذا قال السيسي في حفل تخرج طلاب الكلية العسكرية ؟ (انفواجراف)
ماذا قال السيسي في حفل تخرج طلاب الكلية العسكرية ؟ (انفواجراف)

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