الخطيب "يحظر" الحديث عن موسيمانى حتى نهاية الانتخابات

عاش جمهور الأهلى فى الفترة الأخيرة حالة من التوتر بسبب ما تردد بشأن مصير موسيمانى مع الأهلى، بسبب مطالب وكيلة أعماله بتجديد العقد وزيادة الراتب إلى ٢٠٠ ألف دولار فى الشهر وهو ما رفضه مسئولى الأهلى خاصة أن عقد المدير الفنى مستمر حتى نهاية الموسم، وانتهت الأزمة باستمرار موسيمانى مع الأهلى هذا الموسم، وعلمت «الفجر» بأن الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلى قرر عدم الحديث فى هذا الأمر بالوقت الحالى خاصة أن النادى مُقبل على انتخابات فى نهاية الشهر المقبل.





وقرر الخطيب التركيز فى الفترة الحالية على ملف الانتخابات، وتأجيل أى حديث بشأن مصير موسيمانى مع الفريق خاصة أن العقد بين الطرفين ينتهى الموسم القادم، واستجاب موسيمانى لهذا الأمر على يتم فتح الأمر عقب نهاية انتخابات الأهلى.



