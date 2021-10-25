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الخطيب "يحظر" الحديث عن موسيمانى حتى نهاية الانتخابات
الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:55 م
العدد الورقي - عمرو حسن
عاش جمهور الأهلى فى الفترة الأخيرة حالة من التوتر بسبب ما تردد بشأن مصير موسيمانى مع الأهلى، بسبب مطالب وكيلة أعماله بتجديد العقد وزيادة الراتب إلى ٢٠٠ ألف دولار فى الشهر وهو ما رفضه مسئولى الأهلى خاصة أن عقد المدير الفنى مستمر حتى نهاية الموسم، وانتهت الأزمة باستمرار موسيمانى مع الأهلى هذا الموسم، وعلمت «الفجر» بأن الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على قطاع الكرة بالأهلى قرر عدم الحديث فى هذا الأمر بالوقت الحالى خاصة أن النادى مُقبل على انتخابات فى نهاية الشهر المقبل.
وقرر الخطيب التركيز فى الفترة الحالية على ملف الانتخابات، وتأجيل أى حديث بشأن مصير موسيمانى مع الفريق خاصة أن العقد بين الطرفين ينتهى الموسم القادم، واستجاب موسيمانى لهذا الأمر على يتم فتح الأمر عقب نهاية انتخابات الأهلى.
وفى سياق آخر علمت «الفجر» أن الأهلى فى طريقه لحل أزمة جونيور أجاى بسبب مستحقات اللاعب النيجيرى والذى طلب بجميع مستحقاته بعدما وضعه الأهلى على قائمة الانتظار، وكان اللاعب النيجيرى قد كلف محامٍ بمتابعة الشكوى فى الفيفا من أجل الحصول على جميع مستحقاته المالية من الأهلى، وكان مسئولى الأهلى قد عرضوا على جونيور أجاى الحصول على نصف عقده المقدر بمبلغ ٤٥٠ ألف دولار إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على كافة مستحقاته وهو ما رفضه الأهلى بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفنى فى الموسم الجديد، الأزمة فى طريقها للحل بعدما وفر عرضًا للاعب من نادى أهلى طرابلس بالإضافة إلى أنه سيحصل على مكافأة الفوز ببطولة دورى إفريقيا.