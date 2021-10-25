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أحمد إسماعيل يحصد المركز الأول على مستوى الجامعات العربية بمجلة "سبورتيجا"

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 06:58 م
أحمد إسماعيل
أحمد إسماعيل
الفجر الفني

في إطار تواصل نجاحاته وتفرده، حصل المخرج الصحفى أحمد إسماعيل المركز الأول على مستوى الجامعات العربية، وذلك عن تصميمه الصحفي لغلاف المجلة الرياضية "سبورتيجا" وإخراج صفحاتها الداخلية.

جاء الحصول على هذا المركز المتقدم عبر أضخم مسابقة دولية لمشروعات تخرج كليات طلاب كليات الإعلام من بين مائة جامعة عربية وافريقية ليقع الاختيار الأول على مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام لجامعة بنى سويف.

التقدير وحصد المراكز المتميزة عن إبداع الزميل احمد إسماعيل كمخرج صحفى ليس جديدا فموهبته الفريدة كانت سبباً فى حصوله على المركز الأول أيضا عن إبداعه لمجلة " بيانولا " التى يعتبرها " وش السعد عليه " بمشاركته لطلاب شعبة الصحافة بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عن شمس قبل سنوات.

كما حصل فى السابق أحمد إسماعيل على جائزة التفوق والامتياز عن مجلة "تراث وحضارة" لقسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة الأزهر، كما حصد على العلامة الكاملة والفوز بالمركز الأول فى جميع مشروعات التخرج التى شارك فيها عام 2021 وهى مطبوعات " التراث العلمى والطبى، التراث العسكرى، التراث الفرعونى، المعالم الأثرية، التراث الإسلامي" وغيرها، كما حصل إسماعيل مؤخراً المركز الأول عن مجلتى "بهية"، "شباب دوت كوم".

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مجلة سبورتيجا طلاب اعلام جامعة عن شمس الجامعات العربية أحمد إسماعيل

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