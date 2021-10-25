ضبط خل مغشوش و3 مخازن بدون ترخيص في حملة بالمنصورة (صور)

نتائج الحملة



صحة الدقهلية



نفذت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية إدارة مراقبة الأغذية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية حملة استهدفت المنشآت الغذائية والأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة.وتمكنت الحملة من ضبط 110 كرتونة خل طعام طبيعى “ديكسى ميلز” مغشوش مضاف إليه 46% ماء سعة الكرتونة 12 زجاجة بحجم واحد لتر بإجمالي 1320 لتر تشك خطر داهم ولا تصلح للاستهلاك الآدمى، وضبط 3 مخازن بدون ترخيص.كما حررت الحملة 8 محاضر جنح صحية لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية ونقص الاشتراطات الصحية، كما تم سحب 17 عينة للفحص وأرسلت للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.وأعدمت الحملة 289 كيلو مواد غذائية مختلفة ما بين خضروات طازجة، شاورما دجاج، كاتشب، لحم مفروم،سجق، بطاطس نص مقلية، خضار مجمد.وشدد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع منافذ وأماكن تداول الأغذية في نطاق المحافظة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك.