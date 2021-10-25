الفجر ترصد عمليات البحث عن جثة الطالب المختفي لليوم التاسع في نيل بنها (صور)

تواصلت عمليات البحث والتمشيط بفرع دمياط بالنيل في قرية كفر طحلة مركز بنها لليوم التاسع على التوالي للبحث عن جثة الطالب محمد عزت بلال المختفي في النيل منذ الأحد الماضي.





ويشارك في البحث غواصون من 5 محافظات وهي "الإسكندرية والشرقية والقليوبية والمنوفية والغربية"، كما تم الاستعانة بأحد الحفارات لإزالة الأشجار والحشائش الجرفية لتسهيل عملية البحث وسط المياه.





فيما تحاول قوات الانقاذ النهري وغواضين الخير على مستوي الجمهورية الوصول لجثمانه حيث إن المنطقة وعرة وسط مطالبات الأهالي بالاستعانة بالضفادع البشرية المدربة والدفع بمعدات متطورة للبحث.





وضم فريق غواصين الخير كل من وائل شعبان من الغربية، ومحمد دولار من الشرقية، والكابتن عزب عبدالحميد من الدقهلية، وآخرين، في محاولة للعثور على الجثمان على أن يتم الاستعانة بفريق جديد من الغواصين من الإسكندرية بقيادة الكابتن إيهاب المالحي قائد فرق غواصين الخير على مستوى الجمهورية للمساعدة في البحث.





وأوضح عم طالب بنها الغريق، أن الجميع يأمل ظهور الجثة حتى نستطيع دفنها ويرتاح قلب والده المكلوم في وفاة ابنته قبل الحادث بأيام، وطالب بسرعة البحث عن الجثة مناشدًا الجهات المختصة والمسئولين بالدفع بأجهزة حديثة والاستعانة بالضفادع البشرية، واللانشات المزودة بأجهزة كشف القاع، والسونار الحديث حتى تسهل من عمليات انتشال الجثة.



