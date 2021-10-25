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الزمالك يكشف مفاجأة عن المدرب العام وتجديد عقد بن شرقي

الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 07:00 م
بن شرقي
بن شرقي
محمد الدمتناوي
أكد حسام المندوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة برئاسة حسين لبيب طرحت العديد من الأسماء على الفرنسي باتريس كارتيرون لشغل منصب المدرب العام بعد رحيل أسامة نبيه عن الفريق.

الزمالك يكشف مفاجأة عن المدرب العام وتجديد عقد بن شرقي
وقال المندوه في تصريحات تليفزيونية: "طرحنا بعض الأسماء على كارتيرون لكنه لم يستقر على اسم محدد وأشعر أنه ليست لديه مشكلة حتى الآن في ذلك المنصب ولذلك "احنا مش مستعجلين".

وتابع: "نقاط الخلاف في التجديد لـ أشرف بن شرقي ليست نقاط قوية يمكنها أن تمنع عملية التجديد، واللاعب قريب من تمديد عقده مع الزمالك، ونستهدف تحقيق الاستقرار للفريق".

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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