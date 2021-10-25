"صحتك أهم".. انطلاق الفاعلية الثالثة لمبادرة الدكتور صديق عفيفي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي





تحت رعاية الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس ادارة مجموعة طيبة التعليمية ورئيس مجلس أمناء جامعة ميريت وبالتعاون مع الاندية الروتاريه بمصر وبالتعاون مع مستشفى بهيه والمجلس القومي للمرأة ، بدأت اليوم ثالث الفعاليات ضمن مبادرة الدكتور صديق عفيفي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي والذي يوافق يوم 24 أكتوبر من كل عام.

وبدأت الفعالية الثالثة بالاستماع للسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية ثم بدأ الدكتور ابراهيم سليم بالتعريف بالدكتور صديق عفيفي وانجازاته العلمية والعملية ومبادراته وإنجازاته المختلفة فى كل المجالات التعليمية والإدارية والتنظيمية .





وفى كلمته ، أبدى الدكتور صديق عفيفي ترحيبه بالحضور قائلا " شرف لنا وشرف لمصر ان نهتم ونشارك في المشكلات الاجتماعية التى تواجه مجتمعنا وتواجه مصرنا العزيزة ،فمشكلة سرطان الثدي تؤثر على المرأة المصرية مما يسبب مشاكل اجتماعية أخرى تؤثر بالتالي على مجتمعنا المصري بعد ذلك ، واستخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المبكر لسرطان الثدي وحل هذه المشكلة سوف يكون له أثر كبير في السيطرة على هذا المرض ،لأن استخدام الذكاء الاصطناعي هو المستقبل لمصر والعالم أجمع ،ودخول الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية يعتبر خطوة كبيرة على طريق التقدم والازدهار .





وأضاف الدكتور صديق عفيفي ، إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى باستخدام الذكاء الاصطناعى فتح علمى وطبى جديد، وبمجرد الإعلان عن المبادرة اتصلت بنا عدة جهات وأفراد للمشاركة في هذه المبادرة مثل: باحثو الذكاء الاصطناعى، والمجلس القومى للمرأة، ونوادى الروتارى، و أتوقع أن نتيجة هذه المبادرة لن تظهر الا بعد عدة شهور، موضحا إنه خلال اطلاق المبادرة تم توقيع عليها من جميع الأطراف المشاركين فيها.





وقال الدكتور صديق عفيفي إن مبادرتنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المبكر لسرطان الثدي تعتبر مبادرة فريدة في مصر والعالم ، خاصة مع تواجد الأندية الروتارية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة في نفس المكان للاجتماع والمساهمة في تلك المبادرة يعتبر من الأمور المفيدة والرائعة ، خاصة وأن الذكاء الاصطناعى قادر عن الكشف عن سرطان الثدى بدقة بلغت 98%، وهذا يساعد على العلاج السريع للمرض حتى بدون اجراء جراحة، مؤكدا، نحن نسير على منهج علمى وأجرينا تجارب على عدد من المرضى وعندما تنضم الينا جهات مختلفة نستطيع أن نقوم بمزيد من التجارب.





و قدم الدكتور صديق عفيفي الشكر للدكتور ابراهيم سليم والدكتور أحمد صديق وذلك للاستمرار الحماس يوما بعد يوم لتحقيق نجاحات لتلك المبادرة و بذلهما الجهد للتوصل إلى حلول علمية لقضية شديدة الأهمية مثل سرطان الثدى ، كما وجه الشكر مره اخرى لكل الحاضرين.





ومن جانبه قال الدكتور شريف عبد العال رئيس لجنة الامومة والطفولة بالمنطقه الروتاريه: أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور صديق عفيفي صاحب المبادرة والراعى الأول لها ، وكما قال الدكتور صديق فإن مرض سرطان الثدي نسبته داخل مصر عالية جدا وذلك بالمقارنة بدول العالم ، و استخدام الذكاء الاصطناعي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي فكرة رائعة ورائده جدا ، لأن المرأة هى نصف المجتمع وهى أساس الطفولة وأساس الحياة في المجتمع ككل لذا يجب الاهتمام بها والعمل على إبعاد هذا الخطر عنها.





وقالت الدكتوره ماجدة محمود ممثلة المجلس القومي للمراة إن اليوم هو اليوم العالمي لسرطان الثدي حيث بدأ الدعم من سنه 1991 مشيرة إلى أن نسبةً الإصابة بالمرض بالنسبة للسيدات هى 30.4٪؜و الدولة تولى أهمية كبيرة لدعم صحة المواطنين بصفة عامة وصحة المرأة بصفه خاصة حيث تقوم الدولة بالتعاون مع مستشفى بهية للتوعية بهذا المرض وأيضا من خلال توفير القوافل الطبية المختلفة والتى تجوب مصر من شرقها إلى غربها بالتعاون مع وزارة الصحة وأيضا من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة.





وقالت ممثلة مستشفى بهية إن مؤسسة بهيه مؤسسة خيرية وتقدم خدماتها مجانًا دون أى تكلفة على المرضى ، وحققت المؤسسة مجموع مائة وثمانية وستين ألف كشف على السيدات لمعرفة موقفهن من سرطان الثدى في ٦سنوات ، وقدمت مستشفى بهية المشورة للسيدات على مختلف مستوياتهم الاجتماعية المختلفة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.





ومن جانبها تناولت الدكتورة صفية سعود بقسم الجراحة بمستشفى بهية أعراض سرطان الثدى وطرق الكشف الذاتي عن هذا المرض وطرق الوقاية منه وتحدثت أيضا عن أهمية الأكل الصحى وأهمية ممارسة الرياضة مع استمرار الكشف الذاتي عن المرض وضرورة الذهاب السريع للدكتور في حالة الشك عن وجود المرض ، وعرضت فيديو توضيحيا عن كيفية الكشف الذاتي على الثدي.





وقالت الدكتورة هايدى بالمركز القومي للتبرع ببلازما الدم إن هذا المشروع الضخم والذى يعتبر نقله نوعية لمصر من الاعتماد علي الدول الخارجيه في توفير بلازما الدم الى بناء القدرات المصرية الخالصة في هذا المجال ، كما يعتبر أيضا مجالا من المجالات الحيوية لصحة الانسان المصري وأيضا يعتبر له عوائد اقتصادية عديده لتوفير العملة الصعبة لمصر.





وعلى صعيد متصل رحب الدكتور أحمد صديق رئيس نادي روتاري سقارة ونائب رئيس مجلس إدارة الأكاديمية فى كلمته بالحضور والأندية الروتارية المختلفة وأشاد بدورها في خدمة المجتمع كما دعا إلى المشاركة بفاعلية في المبادرة الجديدة للدكتور صديق عفيفي وهى "مصر بدون أميه 2025 "حيث قال إن هذه المبادرة هدفها الأول هو القضاء علي الأمية بالكامل في مصر، كما أعلن عن التعاون مع المجلس القومي للمراة وتدشين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة داخل الأكاديمية وذلك برعاية الدكتور صديق عفيفي.