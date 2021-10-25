بيان عاجل من البيئة بشأن تأثيرات انبعاثات البراكين على مصر

أكدت وزارة البيئة، أنه في إطار المتابعة اليومية لجودة الهواء بمصر من قبل الوزارة والأجهزة الفنية التابعة لها بهدف تقصى الحقائق من خلال متابعة نتائج منظومة رصد ملوثات الهواء المحيط اللحظية التابعة لوزارة البيئة والتى يبلغ عدد محطتها الآلية واللحظية 58 محطة لحظية، فقد أوضحت المراجعات لنتائج يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021 أن المتوسطات اليومية لغاز ثاني أكسيد الكبريت (الملوث الرئيسي لانبعاثات البراكين) تتوافق مع الحدود القصوى لملوثات الهواء الخارجى المسموح بها قانونًا بنسبة 100%.





بذلك يتضح أن الوضع العام لمؤشرات جودة الهواء فيما يخص غاز غاز ثاني أكسيد الكبريت فى الوضع الطبيعى لهذا الوقت من العام ولم تتأثر بأيه عوامل خارجية.



