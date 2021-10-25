مدرب تشيلسي يكشف مفاجأة عن أودوي

أبدى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، أمله في أن يستفيد لاعب الفريق كالوم هودسون أودوي من الحالة المعنوية المشبعة بالثقة التي يمر بها حاليا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه للدفع بالمهاجم البالغ من العمر 20 عاما للمشاركة في مباراة أخرى بكأس الرابطة الإنجليزية.





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه في الوقت الذي يغيب فيه المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو فيرنر عن صفوف الفريق، حصل هودسون أودوي على الفرصة للمشاركة أمام نورويتش يوم السبت الماضي، ليسجل هدفا في الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها فريقه 7 / صفر بالدوري الإنجليزي.





وكان هذا الهدف الأول لهودسون أودوي في الموسم الجديد، وقد جاء ذلك بعدما شارك كبديل للمهاجم لوكاكو في مواجهة مالمو السويدي في دوري أبطال أوروبا.





ويشعر توخيل بأن هودسون أودوي يمكنه الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من فرصة أخرى، والتي ستكون المباراة المقبلة غدا الثلاثاء أمام ساوثهامبتون في الدور الرابع من كأس الرابطة.





وقال توخيل في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "هو يحتاج لذلك، أولئك الذين لديهم إمكانيات عديدة يسمعون دائما عن مدى براعتهم، لكنك بحاجة إلى إثبات ذلك".





وأضاف: "الأمر سهل بالنسبة للمهاجمين، فقط أقرأ إحصائيات تسجيل الأهداف وصناعتها، هذا ما يفعله ويحتاج إلى تقديمه".





وأوضح: "هذا هو أعلى مستوى في إنجلترا وأعلى مستوى في أوروبا، لذلك نحن نأمل في ألا نكون غير منصفين، وأن نكون قاسيين عليه، لأنه لا يكفي مع هذه الموهبة أن تكون مجرد فرد في المجموعة".





وتابع توخيل: "ندرك أيضا أننا أحيانا نكون غير منصفين ونشركه في مركز الظهير الأيمن وهو المكان الذي لا يمكنه من خلاله إظهار كل إمكانياته".





وقال: "نحن ندرك ذلك ونعلم أنه لديه مزيج من الإمكانيات، وفي الوقت الحالي نحن نبحث عن طريقة يمكننا من خلالها الاستفادة منه ودفعه إلى أقصى الحدود في إمكانياته من أسبوع إلى آخر".





وأوضح: "لقد قدم مباراة جيدة أمام مالمو، ومباراة أخرى جيدة يوم السبت، لا زال لديه ما يعمل عليه ويطوره في الوقت الحالي".





واختتم تصريحاته قائلا: "يحتاج لإظهار قدراته وتقديم ذلك اللأداء باستمرار، ولقد حان الوقت لذلك، الفرصة المقبلة ستكون يوم الثلاثاء".





وغاب الفرنسي نجولو كانتي لاعب الفريق عن مواجهة نورويتش بسبب مخاوف من بشأن شد عضلي خفيف، لكنه من المرجح تواجده في مباراة ساوثهامبتون.



