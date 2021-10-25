رئيس جامعة جنوب الوادي: لن نسمح بدخول أي طالب إلا بعد تلقى لقاح كورونا

شهد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الهندسة، بحضور الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





سرعة تلقى لقاح كورونا

وناشد رئيس الجامعة، جميع الطلاب بسرعة تلقى لقاح كورونا حيث أن الجامعة لن تسمح بدخول أي طالب للحرم الجامعى اعتبارًا من تاريخ 5 نوفمبر القادم إلا بعد تلقى لقاح كورونا فى أي من وحدات التطعيم الموجودة والمنتشرة داخل الحرم الجامعى.



وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية الهادفة والتى تساهم بشكل كبير فى بناء شخصية الطالب وهى الأنشطة التى تحرص عليها الجامعة على مدار العام الدراسي.





رئيس جامعة جنوب الوادي

وتحدث رئيس الجامعة، عن الدولة ودورها فى دعم العملية التعليمية بأسرها ومساعدة الطلاب غير القادرين بأساليب مختلفة وأشار بأن الجامعة تلعب دورًا حيويًا وفعالًا فى مبادرة حياة كريمة والتى تعد المبادرة التنموية الأولى على مستوى العالم والتى تهدف إلى توفير الحياة الكريمة والنهوض بمستوى الشعب المصري كما نصح الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحميدة.



وشدد الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على ضرورة الحرص على التعلم والاستفادة من عنصر الوقت وأن الجامعة هي دار علم مجهزة بكافة الإمكانيات.



وأشاد الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإنجازات التى تحدث فى جامعة جنوب الوادى على كافة المستويات وأيضًا بالإنجازات التى تحدث فى المجتمع المصرى والتى تتمثل فى بناء البشر وحث الطلاب على ضرورة تحديد الأهداف بعد التخرج والحرص على اكتساب المهارات.



وأشاد الدكتور جمال تاج، عميد كلية الهندسة، بدعم إدارة الجامعة المستمر للكلية والتى كان آخرها الاستجابة لتعيين أعضاء هيئة تدريس جدد لتفعيل كافة التخصصات فى الكلية.



وفى نهاية الاحتفال، قام عميد الكلية بإهداء درع الكلية لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وقام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب المتميزين بالكلية.