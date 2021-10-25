انعقاد الجلسة الأولى لمجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بقنا





تعليم قنا

استهل مدير تعليم قنا، الجلسة بتوجيه الشكر إلى مجلس الأمناء نظرًا لتجاوبه وإسهامه في حل المشكلات التي تخص العملية التعليمية بالإدارات والمدارس، مؤكدًا اضطلاع المجلس بدوره في تفعيل المشاركة المجتمعية وعقد لقاءات توعية مع أولياء الأمور والتصدي للشائعات.



وأكد "خالد"، توزيع خطة الأنشطة على أعضاء المجلس ومناقشتها قبل الإقرار، مشيدًا بدور الأنشطة التربوية في الحصول على العديد من المراكز المتقدمة بالمسابقات الوزارية وعدم الاعتذار عن أي مسابقة أعلنتها الوزارة خلال العام الدراسي المنقضي.





محافظ قنا

كما وجه الحضور برقية شكر وتقدير إلى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وهيئة الأبنية التعليمية، لدورهما في توفير الأثاث لمدرستي الجمهورية الجديدة وسيدي عمر بمدينة قنا الجديدة.



فيما تناول الاجتماع إعطاء أولوية لإدارتي أبو تشت ودشنا لسد العجز عن طريق التعاقد بالحصة ودراسة شراء آلات موسيقية لبعض المدارس.

عقدت مديرية التربية والتعليم بقنا، برئاسة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، الجلسة الأولى لمجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بقنا، بحضور صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية وأعضاء مكتب التربية الاجتماعية بالمديرية.