أعلن علي ماهر المدير الفني لفيوتشر إف سي تشكيل فريقه لمواجهة فاركو ضمن مباريات الجولة الأزلى من مسابقة الدوري الممتاز.





علي ماهر يعلن تشكيل فيوتشر إف سي لمواجهة فاركو





تشكيل فيوتشر إف سي لمباراة فاركو ضم كلا من :





حراسة المرمى : محمود جنش





الدفاع : كريم عرفات - سعد سمير - محمد عبد المنعم - جوزيف جوناثان





الوسط : غنام محمد - عمر سافيولا - عمر كمال عبد الواحد





الهجوم : أحمد رفعت - مروان محسن - مصطفى البدري





البدلاء :-





محمود حمدي - محمود مرعي - طارق طه - أيمن عبد المنعم الصفاقسي - كريم نيدفيد - أنست أندريان - محمد رضا - دايواسي - عربي بدر.