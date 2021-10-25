خبير: زيارة رئيس الوزراء لفرنسا تهدف لتعزيز التعاون بمجال الطاقة (فيديو)

توك شو الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 07:16 م 10/25/2021 7:16:56 PM داليا الحسين

محمد نجم، الخبير الاقتصادي