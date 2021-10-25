خبير: زيارة رئيس الوزراء لفرنسا تهدف لتعزيز التعاون بمجال الطاقة (فيديو)
أكد محمد نجم، الخبير الاقتصادي، أهمية زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، مشيرا إلى أن الوفد المصري يضم وزراء المجموعة الاقتصادية.
زيارة رئيس مجلس الوزراء لفرنسا
وقال نجم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"على قناة صدى البلد أنه يجب ربط زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لفرنسا بأزمتي الطاقة في أوروبا، والتضخم العالمي، مشيرا إلى أن فرنسا تعد حليفا قويا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.
إمداد الطاقة لفرنسا
وأشار إلى أن الزيارة تستهدف تعزيز التعاون بشأن إمداد الطاقة لفرنسا في ظل الأزمة التي تعاني منها باريس، مؤكدا تعاون مصر وفرنسا في مجالات عدة، بينها مكافحة الهجرة غير الشرعية.
واختتم الخبير الاقتصادي، قائلا: "لأول مرة تتركز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات غير نفطية".