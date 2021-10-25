مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: "الشهداء سبب ما نعيش فيه من أمن وأمان"

توك شو
اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري

ثمن اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال حفل تخرج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، مشددا على أهمية الربط بين الوعي وحروب الجيل الرابع.

مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق
وأشار "الغباري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس السيسي يركز دائما على أهمية الوعي، لافتا إلى أن خريجي الكليات العسكرية هم الجيل المؤهل لمواجهة تحديات الدفاع عن الوطن.

طلاب الكليات العسكرية 
ولفت مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن طلاب الكليات العسكرية يدرسوا نظم التسليح المختلفة وعندما يتخرجون يكونوا قادرين على التعامل مع مختلف أنواع الأسلحة، مضيفا: "الشهداء سبب أي نعيم نعيش فيه من أمن وأمان".
مدير أكاديمية الدفاع الوطني الأسبق قضية الوعي اللواء محمد الغباري السيسي أكاديمية الدفاع الوطني الأسبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة جديدة في برشلونة بطلها كوتينيو

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنبي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

كومان يواجه أزمة جديدة داخل برشلونة

عاجل.. السيسي يعلن قرارا تاريخيا إلى الشعب المصري

كارتيرون يطالب إدارة الزمالك بالإبقاء على هذا اللاعب

موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-10-2021 في مصر

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير