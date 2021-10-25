مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: "الشهداء سبب ما نعيش فيه من أمن وأمان"

توك شو الإثنين 25/أكتوبر/2021 - 07:19 م 10/25/2021 7:19:06 PM هدى عبدالرازق

اللواء محمد الغباري