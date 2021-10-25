مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: "الشهداء سبب ما نعيش فيه من أمن وأمان"
ثمن اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال حفل تخرج دفعات من الكليات والمعاهد العسكرية بالكلية الحربية، مشددا على أهمية الربط بين الوعي وحروب الجيل الرابع.
مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق
وأشار "الغباري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الرئيس السيسي يركز دائما على أهمية الوعي، لافتا إلى أن خريجي الكليات العسكرية هم الجيل المؤهل لمواجهة تحديات الدفاع عن الوطن.
طلاب الكليات العسكرية
ولفت مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أن طلاب الكليات العسكرية يدرسوا نظم التسليح المختلفة وعندما يتخرجون يكونوا قادرين على التعامل مع مختلف أنواع الأسلحة، مضيفا: "الشهداء سبب أي نعيم نعيش فيه من أمن وأمان".