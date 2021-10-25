سمير فرج: السيسي يتابع سنويا تطوير مناهج الكليات العسكرية (فيديو)

علق اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلًا إن مصر احتفلت اليوم بضخ دم جديد في شرايين القوات المسلحة، وذلك بانضمام جيل جديد من العناصر الشابة.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ضباط القوات المسلحة الذين تخرجوا اليوم، مسلحون بأحدث العلوم والأسلحة التكنولوجية.





ولفت المفكر الاستراتيجي، إلى أن الحروب حاليا هي حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف الوعي وتقوم على الأكاذيب والشائعات، منوها بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع سنويا تطوير مناهج الكليات العسكرية.



