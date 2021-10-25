بدء مراسم المؤتمر الصحفي لمهرجان المسرح الشبابي بعرض فيلم عن سميحة أيوب

انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، و الفنان محمد صبحي رئيس اللجنة العليا، و الفنانة إلهام شاهين، و الفنان محمد عبدالرحمن و الفنان محسن منصور عضو اللجنة العليا للمهرجان، و الفنان ايهاب فهمي، و المخرج الكبير عصام السيد، و سفير دولة تونس.













وبدا مراسم المؤتمر على انغام السلام الجمهوري، عقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن سيده المسرح سميحه ايوب، الرئيس الشرفي للمهرجان، سرد من خلاله السيرة الذاتية للفنانه، واهم المحطات التي مرت بيها، وبعض أعمالها في المسرح.













يتضمن المؤتمر الإعلان عن المكرمين وقوام لجان تحكيم المسابقات المختلفة، والعروض المشاركة، والفائزين بمسابقات المهرجان النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات وحفلات توقيع الإصدارات المقامة ضمن فعاليات المهرجان.





يقام المؤتمر بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، الفنانة إلهام شاهين، سفير تونس، بجانب لفيف من الفنانين، أبرزهم لقاء الخميسي، إيهاب فهمي، محمد عبد الرحمن توتا، محسن منصور، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، طارق صبري، د. رانيا فتح الله، سامح بسيوني، المخرج عصام السيد، الناقدة فاطمة المعدول، السيناريست نادر صلاح الدين، الدكتور سامح مهران، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور فريد النقراشي، الدكتور مصطفى سليم، مدحت الكاشف، الدكتور عبير فوزى، الدكتور إيمان عز الدين.



